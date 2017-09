"Mogelijke nieuwe Noord-Koreaanse waterstofbomtest in Stille Oceaan"

Het was buitenlandminister Ri Yong Ho die aan journalisten in New York zei dat het de "krachtigste ontploffing van een waterstofbom in de Stille Oceaan zou kunnen zijn", bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.



Wanneer die test zou worden uitgevoerd, hangt af van wat Kim beslist, gaf Ri, die in de VS is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, nog mee.



Zelfmoordmissie

Het was voor die AV dat de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag verkondigde dat hij Noord-Korea volledig zou vernietigen als Pyongyang de VS zou blijven bedreigen. "Raketman is op een zelfmoordmissie", zei Trump nog over Kim.



Kim is echter niet onder de indruk van die uitspraak. Hij noemt Trump een "geesteszieke, oude Amerikaanse demente man" die ervan op aan kan dat hij zijn dreigementen "duur zal betalen", zei de Noord-Koreaanse leider aan het staatspersagentschap KCNA.