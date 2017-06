"Mogelijk geradicaliseerde" man opgepakt bij concert Guus Meeuwis in Eindhoven

Volgens de politie was de combinatie van factoren de reden om massaal agenten te ontplooien. Eenheden uit de provincie Noord-Brabant en ver daarbuiten werden ingezet en boven de stad vloog lange tijd een politiehelikopter.



De man wordt verhoord over zijn intenties. Rond 01.30 uur was de politie nog altijd massaal op de been in Eindhoven, hoewel de dreiging volgens de politie voorbij is. "Dit is uit voorzorg, maar het is wel rustig," aldus een woordvoerder.



Voor vandaag zaterdag staat een nieuw concert van Guus Meeuwis gepland. De politie wilde geen antwoord geven op de vraag of dat optreden doorgaat. "De gevolgen zijn nu niet duidelijk, ik kan daar geen uitspraken over doen."



"Blij met rustige afloop van #gmezg concert. Politieonderzoek loopt. Complimenten voor organisatie en publiek. We houden vinger aan de pols." zo twitterde de Eindhovense burgemeester John Jorritsma na afloop van het concert.



Concert verlengd

Volgens concertbezoekers werd het concert van Meeuwis verlengd om de bezoekers langer in het stadion te houden en ook bleef het gebruikelijke vuurwerk uit, aldus fans. De politie kon niet zeggen of dit op verzoek van de autoriteiten was. Meeuwis zelf of zijn manager waren niet bereikbaar.



De politie maakte eerder op de avond melding van een "serieuze verdachte situatie", die onder controle was.



Naar aanleiding van de aanslag in Manchester bij een optreden van Ariana Grande, was de beveiliging rond de concertreeks van Meeuwis al flink opgeschroefd.