"Israël wil meer dan 2.000 woningen bouwen op Westelijke Jordaanoever"

Israël heeft vandaag verschillende plannen naar voren geschoven om in totaal 1.292 woningen te bouwen in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt de ngo La Paix maintenant.

De bouwplannen worden gezien als een van de voornaamste obstakels voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina De Israëlische autoriteit heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen, die zich in verschillende stadia bevinden, aldus de ngo, die strijdt tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. Morgen zou Israël zich over nog andere dossiers buigen, wat het aantal op meer dan 2.000 woningen zou brengen. De plannen moeten nog definitief goedgekeurd worden, nadat ze verschillende procedures hebben doorlopen.

Hebron

De Israëlische burgerlijke administratie had gisteren al de goedkeuring gegeven voor 31 woningen in Hebron. Het is de eerste keer sinds 2002 dat dat gebeurt in die stad.



De internationale gemeenschap beschouwt de uitbreidingsplannen van de nederzettingen als overtredingen van het internationaal recht. De plannen worden gezien als een van de voornaamste obstakels voor de vredesonderhandelingen tussen Israëliërs en Palestijnen.