"Ishaq is nog altijd een jihadist"

De Noorse schrijver Demian Vitanza leerde eind 2015 in de gevangenis de terug­gekeerde Syrië-strijder Ishaq Ahmed kennen. Hij herdoopte Ishaq tot Tariq en kneedde zijn verhaal tot een indringende roman. "Ik vroeg meermaals: ‘Waarom vertrok je naar Syrië?’ In het begin zei hij: ‘Om tegen Assad te vechten.’ Op het eind: ‘Omdat ik wilde sterven.’"

Meer dan een jaar lang bezocht de Noorse schrijver Demian Vitanza twee keer per week een teruggekeerde Syrië-strijder in een van de meest beveiligde gevangenissen van Noorwegen. Die urenlange gesprekken vormden de basis voor Vitanza’s roman In dit leven of het volgende. “Ik nam geen enkel gesprek op”, zegt hij. “Ik wilde geen materiaal verzamelen dat compromitterend zou kunnen zijn voor mijn gespreks­partner. We hielden er rekening mee dat we in de bezoekersruimte van de gevangenis afgeluisterd werden. Telkens wanneer hij me iets wou toevertrouwen dat de politie niet mocht weten, schreef hij dat op, liet het me lezen en at daarna het velletje papier op.”