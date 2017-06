'Internationale coalitie' legt databank aan van jihadisten die terugkeren naar hun land

Doel van de gegevensbank is aanslagen zoals die van de voorbije tijd in Europa te verijdelen. Dat heeft vandaag de Amerikaanse gezant bij de anti-IS-coalitie, Brett McGurk, gezegd op een in Israël georganiseerde persconferentie.



Het bereik van de databank is "globaal", aldus McGurk, en wordt opgesteld "door uitwisseling van informatie" tussen de coalitieleden. Steeds volgens de VS-gezant slaagt de coalitie er steeds meer in, te verhinderen dat nieuwe strijders de IS-rangen in Syrië vervoegen.