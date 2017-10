"Informant Duitse politie spoorde extremisten aan tot terreur"

Het gaat om een informant die voor de nationale recherche van de staat Noordrijn-Westfalen was geïnfiltreerd in islamistische kringen rond de predikant Abu Walaa. De Berliner Morgenpost meldde vandaag op basis van uitspraken van advocaten en een voormalige aanhanger van de islamistische groep dat de man niet alleen informatie aan de politie leverde maar ook extremisten aanzette tot terreurdaden.



De informant VP-01 zou bovendien intensief contact hebben gehad met de pleger van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, en hem mogelijk ook hebben aangespoord. Bij de kerstmarkt op de Breitscheidplatz kwamen twaalf mensen om raakten er bijna zeventig gewond.