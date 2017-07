"Ik wil de hoofden van de verraders afhakken"

Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Istanbul de straat op en liepen samen naar de brug over de Bosporus, waar vorig jaar 36 mensen omkwamen bij de couppoging. De massa juichte toen Erdogan zei dat alle verdachten die iets met de staatsgreep te maken hebben, voor de rechter moeten verschijnen "in pakken zoals in Guantanamo Bay". Er werden door de vijand machtige wapens ingezet, aldus de president. "Onze mensen hadden alleen vlaggen en, nog veel belangrijker, zij hadden hun geloof."

Na deze vlammende speech, en de onthulling van een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers, trok Erdogan naar het parlement in Ankara voor een tweede toespraak.