'Ik voel mij verraden': Blac Chyna reageert op wraakporno van ex-vriend Rob Kardashian

Blac Chyna heeft voor het eerst gereageerd op de wraakactie van haar ex-vriend Rob Kardashian, de broer van Kim. Dat deed ze in de Amerikaanse televisieshow 'Good Morning America'. Rob, die samen met Chyna een dochtertje heeft, deelde vorige week enkele expliciete naaktfoto's van haar op Instagram. Hij beschuldigde Chyna er ook van dat ze hem meermaals bedroog en een kind kreeg met hem uit wraak. Daar is volgens haar niets van aan.

De Amerikaanse socialite kwam samen met haar advocate Lisa Bloom langs tijdens de ochtendshow om te praten over de relatie met Rob. Chyna zei dat ze haar plannen voor een contactverbod zeker zal doorzetten. Rob is te ver gegaan, zo klinkt het tijdens het interview. Hij zwierde niet alleen pikante foto's op het internet, maar zei ook dat Chyna hem constant bedroog en hem gebruikte voor het geld. Die uitspraken hebben haar enorm veel pijn gedaan. "Dit is iemand die ik vertrouwde", vertelt ze. "Ik voel mij verraden."

Geen respect ©Photo News Verder ontkent Chyna ook de bewering dat ze de expliciete foto's zelf geliket zou hebben. Het verspreiden van naaktfoto's zonder toestemming om emotionele schade te berokkenen wordt in Californië gezien als wraakporno en dat is strafbaar. Chyna likete de foto's naar eigen zeggen niet en was al zeker niet akkoord met de verspreiding ervan. Haar advocate zal dan ook gerechtelijke stappen ondernemen. "De moraal van het verhaal is dat Rob mij niet respecteert", zegt Chyna daarover. "Als je mij niet kan respecteren, dan moet je de wet maar respecteren."