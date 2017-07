'Ik kom ooit terug': Nederlandse Syriëstrijder maakt rapnummer in IS-gebied

De rapper uit Arnhem stuurde vorige week al een open brief waarin hij schrijft dat hij wil terugkeren naar Nederland en hoopt op een eerlijk proces. Het Openbaar Ministerie heeft hem in verdenking gesteld van deelname aan een terroristische organisatie en van de voorbereiding van terroristische misdrijven.



In het nummer rapt de Syriëstrijder nu dat hij op de vlucht zal slaan. Momenteel verblijft hij nog in Raqqa in Syrië, midden in IS-gebied. Met het lied wil hij naar eigen zeggen Nederland tonen hoe hij zich voelt in Syrië. Zijn advocate Barbara Klunder bevestigt dat het bericht effectief afkomstig is van haar cliënt. Vorig jaar klonk de man nog heel strijdvaardig. Toen zei hij nog dat hij de sharia met harde hand over de hele wereld wilde invoeren.