"Ik heb het gehad": 4 opmerkelijke uitspraken uit gelekte telefoontjes met Trump

'Zeg niet aan de pers dat je weigert te betalen voor de muur tussen Mexico en de VS. Dat maakt me ziek.'

Opvallend: Trump vraagt in het gesprek niet meer om de muur betalen. Hij wil gewoon dat de Mexicaanse president Nieto – die Trump consequent aanspreekt met Enrique – stopt om erover te praten. "Mijn positie is altijd geweest dat Mexico hier niet zal voor betalen", zegt de Mexicaanse president. "Maar je mag dat niet zeggen aan de pers", maant Trump hem dan aan. "De pers zal daarop springen en daar kan ik niet mee leven. Je mag dat niet aan de pers zeggen, want onder die omstandigheden kan ik niet onderhandelen."

'Ik heb er genoeg van. Ik ben al de hele dag aan het bellen en dit is het meest ergerlijke gesprek van vandaag. Dit is belachelijk'

Nieto stelt dan nog eens voor dat Trump gewoon stopt met over de muur te praten. "Oké, Enrique, dat is prima en ik denk dat dat eerlijk is. Ik zal niets meer over de muur laten vallen, maar wanneer de pers erover begint, zeg ik: 'Laten we zien hoe het gaat – laten we zien hoe we met Mexico kunnen samenwerken'."

In een gesprek met de Australische premier op 28 januari klinkt Trump erg bitter. "Ik heb het gehad", zegt Trump nadat de twee discussiëren over een afspraak over het opnemen van iets meer dan duizend vluchtelingen, een akkoord dat Trumps voorganger Obama had afgesloten met Australië. Obama had zich bereid getoond duizend tot tweeduizend migranten, die niet welkom waren in Australië, in de VS op te nemen. "Ik ben al de hele dag van deze gesprekken aan het doen en dit is het meest ergerlijke gesprek van de dag."

"Het gesprek met Poetin was aangenaam", liet hij nog vallen, omdat hij diezelfde dag de Russische president Vladimir Poetin had opgebeld. "Dit is belachelijk." Kort daarna wordt het gesprek verbroken.

"Geef ze maar aan de VS. We zijn precies een stortplaats voor de rest van de wereld", klinkt het geërgerd. "Ik ben hier al een tijdje. Ik wil gewoon dat dit stopt. Ik lijk zo dwaas om dit te doen. Ik weet dat het goed is voor jou, maar het is slecht voor mij. Het is vreselijk voor mij."

"Kijk, ik weet niet wat je hebt gedaan om zo'n afspraak rond te krijgen, maar dat is hoe ze de verkiezingen hebben verloren. Door stomme deals als deze", gaat Trump verder over de 'slechte afspraak' van Obama.

In het gesprek met Turnbull valt vooral op dat Trumps grootste bekommernis is wat het gevolg van bepaalde beslissingen zou zijn voor zijn imago, valt de Washington Post in een analyse op. "Dit wordt mijn dood. (…) Ik lijk op een dwaas." In de gesprekken wordt weliswaar gesproken over immigratie, maar er is amper ruimte voor de Amerikaanse relaties met Australië en Mexico.

Volgens Turnbull ging het bij de deal hooguit om 1.250 vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Iran en Pakistan, die de VS ook nog eens uitgebreid mocht controleren en dus weigeren. Trump zei dat de afspraak in strijd was met zijn voornemen om migranten uit enkele moslimlanden te weren. "Afspraak is afspraak", repliceerde Turnbull, die er fijntjes op wees dat hij net als Trump ooit zakenman was. Trump, opnieuw met lichte wanhoop: "Ik ben bang dat ik als een zwakke leider gezien wordt, al in mijn eerste week."