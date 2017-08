"Ik ben niet bang", klinkt het in Barcelona uit honderdduizenden kelen

In Barcelona is vanavond een grote betoging van start gegaan tegen terrorisme. De manifestatie komt er als reactie op de aanslagen in Catalonië, die het leven kostten aan vijftien mensen en waarbij 126 mensen gewond raakten. De Spaanse koning Felipe stapt mee in de betoging. Het is de eerste keer sinds de herinvoering van de monarchie in 1975 dat een Spaanse vorst mee betoogt.

'No Tinc Por', oftewel: 'Ik ben niet bang'. Dat riepen honderdduizenden demonstranten zaterdagavond in het hart van Barcelona. Zij namen deel aan de grote protestmars tegen de terreuraanslagen van ruim een week geleden op de Ramblas en in de kustplaats Cambrils. De mars werd voorgegaan door hulpverleners, taxichauffeurs, politieagenten en andere mensen die onmiddellijk na de aanslag op de Ramblas de slachtoffers bijstonden. Direct achter hen liepen regionale en nationale beleidsmakers. In totaal namen volgens de politie 500.000 mensen deel aan de vredesmars, die eindigde met een ceremonie op de Plaza de Catalunya.

De Spaanse koning Felipe tijdens de protestmars in Barcelona. ©AP Heel wat gezagsdragers stappen mee op. Naast de koning gaat het onder meer om de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Catalaanse president Carles Puigdemont. Zij zetten hun politieke tegenstellingen - Catalonië wil een referendum over onafhankelijkheid maar het centrale gezag in Madrid wil daar niet van weten - voor even opzij.



Het is voor het eerst dat het in Spanje impopulaire staatshoofd demonstreerde. De monarch krijgt felle kritiek vanwege de economische en warme banden tussen Spanje en landen als Saudi-Arabië en Qatar, die volgens critici neerkomen oo het 'financieren van islamitisch terrorisme'. Felipe kon tijdens de protestmars dan ook rekenen op flinke fluitconcerten.