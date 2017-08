"Het was betreurenswaardig": dolle Indische olifant doodgeschoten nadat hij 15 mensen vertrappelde

Een wilde olifant, die in het noordoosten van het land 15 mensen heeft vertrappeld, is na een moeilijke klopjacht doodgeschoten. De 25-jarige dikhuid had eerder in de bosrijke bergstreek in de deelstaat Jharkhand zo veel schrik veroorzaakt, dat de inwoners uit hun dorpen waren gevlucht. De olifant had in maart eerst vier mensen in de aanpalende deelstaat Bihar en dan nog eens elf anderen in Jharkhand gedood.

"Tijdens een complexe en uitdagende operatie onder de stromende regen, in de dichte bossen en bij slecht zicht heeft onze 50 man tellende ploeg de olifant uiteindelijk vrijdagavond kunnen opsporen", zei de jachtopziener van Jharkhand, Lal Ratanakar Singh. Een ervaren jager heeft de olifant, die niet onnodig mocht lijden, gericht een kogel door het voorhoofd geschoten. De olifant werd in het bos begraven.



"Het was betreurenswaardig dat we de olifant moesten doden, maar hij moest afgeschoten worden omdat hij terreur zaaide en verwoestingen aanbracht in de omgeving", voegde Singh eraan toe.



In India worden volgens de overheid elk jaar meer dan 300 mensen door wilde olifanten gedood. Maar ook dorpsbewoners doden vaak wilde olifanten omdat die hun kostbare oogsten vernielen.



