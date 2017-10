"Het fascisme komt weer op in Spanje"

De tijd dat nationalisme in Spanje ‘not done’ was, is voorbij

In analyses over de situatie in Catalonië wordt vaak verwezen naar het ‘afscheidingspopulisme’. Maar van populisme is weinig sprake, meent politicologe Sarah de Lange. Wel van nationalisme, aan beide kanten.

Populisme en nationalisme zijn wel degelijk twee verschillende ideologieën”, stelt Sarah de Lange, professor politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Al komen ze meestal wel samen voor. “Dat zien we bij de radicaal rechtse populistische partijen in Europa, zoals het Vlaams Belang in Vlaanderen, de PVV in Nederland of het Front National in Frankrijk. Die partijen zijn natio­nalistisch: ze denken in wij versus zij als het gaat om de echte Vlamingen, Fransen of Nederlanders versus migranten en minderheden. En ze zijn populistisch, want ze denken in wij, het echte volk, tegenover zij, de politieke elite die niet luistert naar dat volk.