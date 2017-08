"Grootste golf van terugkerende vluchtelingen": Syriërs keren steeds vaker huiswaarts

Tussen januari en juli zijn bijna 603.000 gevluchte Syriërs weer naar hun stad of dorp vertrokken. Dit komt volgens het IOM door de regionaal verbeterde veiligheidssituatie in hun land. De meesten van hen waren binnen Syrië op de vlucht, anderen kwamen uit Turkije, Libanon, Jordanië en Irak. Dit komt volgens het IOM door de regionaal verbeterde economische- en veiligheidssituatie in hun land. Toch zijn er nog steeds meer dan 800.000 mensen binnen Syrië op de vlucht. Velen van hen hebben hun huis al voor de tweede of derde keer moeten achterlaten.

De Syrische regeringstroepen hebben onlangs de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) ook uit haar laatste bastion in de centrale provincie Homs verdreven. Tijdens de oorlog in Syrië zijn de voorbije zes jaar rond de 400.000 mensen omgekomen. Miljoenen andere moesten noodgedwongen vluchten.