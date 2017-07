'Fontgate': dochter Pakistaanse premier zal volgende keer twee keer nadenken voor ze het lettertype Calibri gebruikt

Sinds het lekken van de beruchte Panama Papers in 2016 wordt Maryam Nawaz Sharif in verband gebracht met een verdachte aankoop van luxe-vastgoed in Londen via een offshore bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, een van de belastingsparadijzen.



De documenten die haar onschuld zouden bewijzen stammen uit 2006 en werden in het lettertype Microsoft Calibri geschreven. Stilistisch gezien is daar misschien niets mis mee, maar chronologisch klopt er iets niet.



Volgens Wikipedia werd het lettertype weliswaar in 2004 door Microsoft ontwikkeld, maar werd het pas in 2007 gelanceerd. Dat doet vermoeden dat het om vervalste documenten gaat.



Toen deze informatie aan het licht kwam, probeerden gebruikers de Wikipedia-pagina aan te passen. Ondertussen heeft Wikipedia het tot 18 juli 2017 onmogelijk gemaakt de inhoud van het artikel aan te passen.



Sinds bekend raakte dat er een enorm discrepantie bestaat tussen het officiële inkomen van de familie van de premier en de intussen bekende bronnen van inkomsten, eisen oppositiepartijen het ontslag van premier Nawaz Sharif



Sharif zelf zegt dat hij al zijn rijkdom op legale wijze heeft vergaard.