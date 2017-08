FBI deed huiszoeking bij ex-campagnemanager Trump

De agenten verschenen op 26 juli in de vroege ochtend onaangekondigd bij de woning van Paul Manafort, een dag nadat Manafort gedagvaard voor een openbare hoorzitting door de commissie Justitie van de Amerikaanse Senaat. Volgens The New York Times zochten de speurders naar belastinggegevens en buitenlandse bankdocumenten. Het was speciaal aanklager Robert Mueller die bevel gaf voor een huiszoeking.

Manafort ligt al langer onder vuur en moest vorige maand voor de commissie Justitie vragen beantwoorden als deel van het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de stembusslag en mogelijke "collusie" met de Trump-campagne.

De ex-campagnemanager van Donald Trump stond eerder al op vrijwillige basis documenten af aan parlementaire commissies die onderzoek doen naar de mogelijke inmenging. Dat vervolgens toch een inval werd gedaan, kan er volgens The Washington Post op wijzen dat onderzoekers vreesden dat de oud-campagnemanager van Trump informatie zou achterhouden.

Meerdere commissies van het Congres onderzoeken de Rusland-zaak en spitsen zich toe op de nauwe kring rond Trump. Manafort kwam in maart 2016 bij het campagneteam van Trump terecht, om een maand later zijn campagne te gaan leiden als opvolger van Corey Lewandowski die de laan was uitgestuurd. Voor hij aan de slag ging bij Trump werkte Manafort ook voor pro-Russische politici in Oekraïne.