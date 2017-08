'Europa kan mensensmokkelaars veel gerichter aanpakken'

Als het over de Europese vluchtelingencrisis gaat, is Vincent Cochetel een absolute autoriteit. Hij is speciaal gezant voor het Middellandse Zeegebied voor de VN-vluchtelingenorgansiatie UNHCR en pendelt in die hoedanigheid voortdurend tussen Europa, de vluchtelingenkampen in Libië en migratielanden in Afrika. Hij maakt zich zorgen over het feit dat Italië en andere Europese landen willen samenwerken met de Libische kustwacht om vluchtelingenboten tegen te houden en vluchtelingen/ migranten naar Libië terug te sturen.