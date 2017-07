"Een gaskamer is geen podium": felle kritiek op Amerikaans Congreslid dat video opneemt in Auschwitz

Clay Higgins. ©rv Everyone has the right to personal reflections. However, inside a former gas chamber, there should be mournful silence. It's not a stage. https://t.co/AN5aA1bYEU — Auschwitz Memorial(@ AuschwitzMuseum) 05/07/17 02:00 This is what all visitors see at the entrance to the building where first homicidal gas chambers of Auschwitz was created by the SS. pic.twitter.com/6Mm5gTkfSl — Auschwitz Memorial(@ AuschwitzMuseum) 05/07/17 02:00

"Iedereen heeft het recht op zijn persoonlijke reflecties. Maar in een gaskamer zou er stilte om te rouwen moeten zijn. Het is geen podium", aldus het Auschwitz-museum in een tweet.



Clay Higgins, Republikeins Congreslid uit de staat Louisiana, had in het Poolse Auschwitz een vijf minuten durende video opgenomen, waarin hij uitlegde dat "de horror van de Tweede Wereldoorlog" de reden is waarom het Amerikaanse leger "onoverwinnelijk" hoorde te zijn. Higgins filmde zichzelf in verschillende delen van het museum, ook in een van de gaskamers waarin hij uitlegde hoe de slachtoffers van de naziterreur er gedood werden.



"Dit is waarom het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in orde moet worden gemaakt, waarom ons leger onoverwinnelijk moet zijn", zo zegt Higgins in de gaskamer. "De wereld is vandaag een kleinere plek dan in de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Staten zijn toegankelijker voor dit soort terreur, dit soort horror. Het is moeilijk om weg te wandelen van deze gaskamers en ovens zonder de onwrikbare inzet om ervoor te zorgen dat we beschermd worden door het kwaad in de wereld."



Maar zijn boodschap lokte meteen forse kritiek uit omdat het Congreslid de gaskamer gebruikte om aan politieke marketing te doen.



In de zeven gaskamers van het concentratiekamp stierven naar schatting 1,1 miljoen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk joden. Het museum tweette na de eerste veroordeling nog een foto van een plakkaat aan de ingang waarop te lezen valt dat bezoekers zich in een gebouw bevinden "waar de SS duizenden mensen heeft vermoord". "Houd hier alstublieft stilte in acht: gedenk hun lijden en toon respect voor hun herinnering."



Higgins, een voormalig politieagent die sinds vorig jaar in het parlement in Washington zit, kwam vorige maand al onder vuur te liggen na zijn voorstel om alle "geradicaliseerde islamistische verdachten" te doden. "Elke denkbare maatregel zou genomen moeten worden om ze op te jagen", zo schreef hij op Facebook. "Jaag erop, identificeer ze, en dood ze. Dood ze allemaal, in de naam van alles wat goed en rechtvaardig is. Dood ze allemaal."