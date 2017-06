"Duitsland wil miljoenen diesels terugroepen"

De Duitse regering wil dat tot 12 miljoen dieselauto's terug worden geroepen zodat ze nieuwe software kunnen krijgen. Dat hebben bronnen vandaag aan persagentschap Reuters verteld. Het ministerie van Transport is over de massale terugroepactie in gesprek met de autofabrikanten. De kosten voor de terugroepactie zouden tussen de 1,5 en 2,5 miljard euro bedragen.

Alle auto's met dieselmotoren die aan de Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-normen voldoen, zouden betrokken moeten worden bij de terugroepactie. De Duitse overheid wil verder dat de fabrikanten de kosten ervoor dragen. De uitstoot van stikstofoxide zou door de software-update met een kwart moeten worden teruggebracht.



Diesels worden ook in Duitsland steeds minder geliefd sinds het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen. Steden als München en Stuttgart hebben al gesproken over een verbod voor bepaalde diesels om de stadscentra in te rijden.