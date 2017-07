"Dit is shockerend": Amerikaanse staten weigeren informatie over kiezers over te maken aan Trumps kiescommissie

De commissie die fraude bij de Amerikaanse verkiezingen moet onderzoeken, kwam er na de claim van Trump zelf dat er miljoenen illegale stemmen waren uitgebracht bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Trump kreeg daarbij bijna drie miljoen stemmen minder dan zijn tegenstandster Hillary Clinton, maar dankzij het getrapte systeem van kiesmannen werd hij toch president. Trump gaf zelf geen enkel bewijs voor zijn uitspraak. Experts en politici aan beide zijden van het politieke spectrum hebben ze dan ook al herhaaldelijk verworpen. Toch onderzoekt de 'adviescommissie Verkiezingsintegriteit' de zaak onder leiding van vicepresident Mike Pence. Deze week kregen de ministers van Binnenlandse Zaken van de 50 staten allemaal een brief in de bus, met de vraag informatie over kiezers over te maken. De commissie wil de namen, adressen, geboortedata en partij-aangehorigheid weten, maar ook of kiezers een strafblad hebben, wat hun militaire status is, of ze vroeger zijn gaan stemmen en wat de laatste vier cijfers van hun socialezekerheidsnummer is.

"Dat ze in de Golf van Mexico springen met hun vraag"

Maar de staten komen nu in het verweer tegen die verregaande vraag om informatie. 25 van de 50 staten weigerden de data gedeeltelijk of volledig door te spelen aan de federale staat, omdat het niet duidelijk is wat die ermee wil doen. Velen vrezen dat de federale overheid de data zal gebruiken om het voor bepaalde bevolkingsgroepen nog moeilijker zal maken te gaan stemmen.



De Democratische minister van Binnenlandse Zaken van Kentucky, Alison Lundergan Grimes, verwoordde het tegenover The Hill zo: "De president heeft zijn eigen verkiezingscommissie opgericht op basis van het valse bericht dat 'kiesfraude' wijdverspreid is. Dat is het niet. Ik ben niet van plan gevoelige en persoonlijke informatie van de inwoners van Kentucky over te maken aan de federale regering." De gouverneur van Pennsylvania, Tom Wolf, nam hetzelfde standpunt in: "Wij zullen niet meedoen aan deze systematische pogingen om kiezers te onderdrukken".



Vanuit Mississippi, nochtans een Republikeins bolwerk, kwam een bijzonder laconiek antwoord op de formele vraag: "Ze kunnen in de Golf van Mexico springen met hun vraag. Mississippi is de ideale plek om dat te doen", aldus minister Delbert Hosemann.



Ook staten als Ohio, Indiana, Wisconsin, Utah en New York weigeren mee te werken. "New York weigert de mythe dat fraude een rol speelde in onze verkiezingen te bestendigen. We gaan dan ook niet op deze vraag", was het antwoord van New Yorks gouverneur Andrew Cuomo.



Vanuit Californië kwam de boodschap dat Trump "duidelijk al zijn conclusies klaar heeft en een commissie heeft opgezet om te proberen nationaal verspreide kiezersonderdrukking te rechtvaardigen". "Dat is shockerend."



De voorzitter van de commissie die de fraude moet onderzoeken, Kris Kobach, is in zijn thuisstaat Kansas zelf verantwoordelijk voor een van de striktste kieswetten van het land. Volgens hem om fraude tegen te gaan, volgens tegenstanders om minderheidsgroepen en ouderen het ze moeilijk mogelijk te maken hun stem uit te brengen. De burgerrechtenorganisatie ACLU noemt Kobach de "koning van de kiezersonderdrukking".