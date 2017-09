"Derde verdachte gearresteerd na vondst clandestien spingstoflab vlakbij Parijs"

In Kremlin-Bicêtre werden gisteren al twee mannen opgepakt en in voorhechtenis geplaatst. Donderdag is even na 01.00 uur in de regio Parijs opnieuw iemand opgepakt en in voorlopige hechtenis genomen. Het gaat om een 37-jarige man. De drie waren totaal onbekend bij de Franse inlichtingendiensten.

De eerder opgepakte mannen zijn de uit Amiens afkomstige 36-jarige huurder of eigenaar van een appartement in Villejuif en een 47-jarige in Tunesië geboren vriend van hem. Beiden, voorheen onbekenden bij de justitie, zijn in de kraag gevat in een auto in Kremlin-Bicêtre dat aan Villejuif grenst, aldus de krant Le Parisien.



Loodgieter

Een loodgieter, opgeroepen vanwege een banaal waterlek, had de veiligheidsdiensten gealarmeerd nadat hij in een appartement toevallig iets had gezien dat volgens hem van pas kon komen bij het maken van explosieven. In het appartement zouden gasflessen, elektrische bedrading, naalden, batterijen, zuurstofwater, soldeerijzer en talrijke geschriften in het Arabisch ter glorie van Allah zijn gevonden.



Explosieven

Volgens een gerechtelijke bron zijn er in het appartement gebruiksklare explosieven gevonden. Het gaat om TATP, een zelfgemaakt instabiel explosief dat de jihadisten van Islamitische Staat (IS) geregeld gebruiken. Dit soort explosieven zijn ook gebruikt voor de aanslagen in Parijs in 2015 en Brussel in 2016. Volgens Radio Monte Carlo (RMC) gaat het om een honderdtal gram van deze acetonperoxide.