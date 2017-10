Simona Frankel, Israëlisch ambassadeur in België, is het beu dat haar land de schuld krijgt voor de ellende van de Palestijnen. "De Palestijnen zijn bang voor onafhankelijkheid, want dan moeten ze bewijzen dat ze een democratische overheid kunnen besturen."

Het gesprek begint met een blik op de kaart van de Westelijke Jordaanoever, die volgens de Oslo-vredesakkoorden van de jaren 90 aan de Palestijnen toebehoort. Maar de realiteit is voorlopig anders. Grote delen van het Palestijnse territorium worden zowel administratief als militair bestuurd door Israël - de zogenaamde C-zones. En verder zijn er een tweehonderdtal illegale nederzettingen die bewoond worden door 600.000 Israëliërs. Hoe valt die realiteit nog te rijmen met het idee van een tweestatenoplossing en een onafhankelijk Palestina?

Simona Frankel: "De Israëlische regering is nog steeds overtuigd van een tweestatenoplossing. Het land moet verdeeld worden in een Israëlische en een Palestijnse staat. Maar ik wil even een aantal zaken duidelijk stellen. Ten eerste werd de opdeling in verschillende zones overeengekomen in Oslo, het was geen eenzijdige beslissing van Israël."