"Dat de migranten ziek worden, is deels de verantwoordelijkheid van de politie"

"De politie krijgt eerst orders om het karton weg te nemen waarop de migranten slapen - hun enige bescherming tegen de natte ondergrond - en vervolgens vragen we ons af hoe het komt dat ze verzwakt raken en vatbaar zijn voor bronchitis, longontsteking of nu dus tuberculose", zegt een verontwaardigde Pierre Verbeeren, directeur van Dokters van de Wereld.



De hulporganisatie bevestigt dat er een beperkt aantal personen gediagnosticeerd is met tuberculose, maar de kans op besmetting in een publieke ruimte is zeer klein. Tuberculose is wel een ziekte met een behandelduur van zes maand.



"Door de systematische repressie en razzia's wordt het erg moeilijk om nog een continuïteit aan zorg te garanderen", stelt Verbeeren. "Na de repressie en onhoudbare leefomstandigheden in het park worden de migranten nu ook nog eens gestigmatiseerd als verspreiders van ziektekiemen."



In de Medibus van Dokters van de Wereld aan het Maximiliaanpark kwamen vorige week nog 50 mensen op consultatie. De afgelopen dagen zijn het er al minder dan de helft, volgens de hulporganisatie omdat de migranten bang zijn geworden.