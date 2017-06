"Coalitiestrijders openen nieuw front in Raqqa"

Zeven maanden geleden werd het offensief gestart tegen Raqqa, dat IS als zijn hoofdstad in Syrië beschouwt. Deze week zouden Syrische strijdkrachten al een eerste wijk in het oosten van de stad hebben kunnen binnendringen. Nu is het naar verluidt ook in het westen van de stad gelukt, bericht het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Dit observatorium baseert zich op berichten van de bevolking ter plaatse.

In het oosten van de stad vonden zaterdag hevige gevechten plaats tussen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en strijders van IS. De coalitietroepen krijgen daarbij luchtsteun van de VS. Zaterdag waren er de hele dag luchtaanvallen, waarbij volgens het Syrische Mensenrechtenobservatorium minstens dertien burgers zouden zijn omgekomen.

Al-Raqqa is sinds 2014 in handen van de jihadisten. Vanuit de stad zouden heel wat aanslagen op het buitenland beraamd en voorbereid zijn. In de stad wonen naar schatting nog 160.000 mensen, de helft van de oorspronkelijke bevolking.

En ook in de buurt van Mosoel, het belangrijkste bastion van IS in Irak, zou de terreurbeweging zaterdag terrein verliezen. Gebieden ten westen van de stad zouden nu onder controle van de Irakezen staan. De bedoeling is om de toegangswegen naar de stad af te sluiten.