"Catalonië roept formeel onafhankelijkheid uit als Spanje morgen autonomie opheft"

De Catalaanse premier Carles Puigdemont zal formeel en ondubbelzinnig de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen als Spanje morgen beslist de autonomie van de regio aan banden te leggen. Dat is de partij van Puigdemont vanavond overeengekomen.

De spanning stijgt in Catalonië nu de deadline nadert die Puigdemont heeft gekregen van de Spaanse premier Mariano Rajoy. Ten laatste morgen om 10 uur moet Puigdemont van Rajoy "terugkeren naar de legaliteit" en formeel afzien van zijn dubbelzinnige en symbolische onafhankelijkheidsverklaring van vorige week. Zo niet, dan dreigt Spanje ermee de "politieke atoombom" in te zetten: het beruchte grondwetsartikel 155, waarmee de centrale regering in Madrid in kan grijpen in het bestuur van een Spaanse regio.



Puigdemont is echter niet van plan een voor Spanje bevredigend antwoord te geven. Maandag herhaalde de premier zijn aanbod tot dialoog, maar daar ging Spanje niet op in. De premier en zijn partij, PDeCat, zijn vanavond dan ook overeengekomen om formeel de onafhankelijkheid uit te roepen als morgen artikel 155 in gang wordt gezet. De partij betreurt het dat er "niemand aan de andere kant van de tafel lijkt te zitten" om een dialoog op te starten.

Nieuwe verkiezingen?

Vanmorgen nog liet de regering in Madrid weten dat artikel 155 nog vermeden kan worden als Puigdemont bereid is nieuwe regioverkiezingen uit te schrijven. Dat aanbod weerlegt de Catalaanse regering echter. Nieuwe verkiezingen komen er volgens de onafhankelijkheidsplannen pas over enkele maanden, om een parlement te kiezen dat daarna de grondwet van de nieuwe republiek moet schrijven.

