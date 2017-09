"Atoombom Noord-Korea was 17 keer krachtiger dan Hiroshima-bom"

De kernproef die Noord-Korea tot woede van met name de Verenigde Staten uitvoerde, was de zesde en meest krachtige tot nu toe. Schattingen over de kracht van de bom varieerden echter flink.

Volgens Zuid-Korea ging het om een kernwapen met een explosieve kracht van 50 kiloton TNT. Japanse deskundigen schatten het op 160 kiloton. Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen op 140 kiloton. Maar volgens de studie van drie onderzoekers van 38 North moet ervan worden uitgegaan dat de bom een explosieve kracht had van zo'n 250 kiloton.

Dit is in lijn met een eerdere schatting van de Amerikaanse luchtmacht die uitkwam op 70 tot 280 kiloton. Little Boy, de atoombom die op Hiroshima werd gegooid en direct zo'n 78 duizend bewoners doodde, had een explosieve kracht van 15 kiloton. De studie lijkt de bewering van Noord-Korea te bevestigen dat het inderdaad om een waterstofbom ging.

Noord-Korea heeft donderdag gedreigd nucleaire wapens te gebruiken tegen Japan en de VS vanwege de nieuwe sancties die deze week zijn goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de VN. "Laten we het Amerikaanse vasteland reduceren tot as en duisternis", aldus het comité dat gaat over de externe betrekkingen van Pyongyang. "Laten we onze wrok uiten door alle vergeldingsmiddelen te mobiliseren die tot dusver zijn voorbereid."