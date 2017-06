"Anti-IS-coalitie doodt belangrijke leider van IS"

Turki al-Bin'ali stierf op 31 mei bij een luchtaanval in de Syrische stad Mayadin, zo klonk het in een verklaring. Na de aanval deden geruchten over zijn dood de ronde, maar die werden nog niet officieel bevestigd.



Volgens Amerika was al-Bin'ali een vertrouweling van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, en speelde hij "een centrale rol in het rekruteren van buitenlandse terroristische strijders en het uitlokken van terroristische aanslagen over de hele wereld".



Sinds 2014 was hij de hoogste geestelijke leider van IS, en vanaf dat moment prijkte hij ook op de sanctielijst van de Verenigde Naties.