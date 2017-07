"Als er daar een baby in zit, heb ik het net vermoord": verkrachter slaat minderjarig slachtoffer in de buik

De verdachte pleit onschuldig voor de aanklachten die tussen 2011 en 2013 zouden zijn gebeurd.



Eén van de vermoedelijke slachtoffers vertelde tijdens de rechtszaak dat de man toen een relatie met haar wou. "Ik voelde me geflatteerd maar ik vond het vreemd en ik voelde me er oncomfortabel bij", zei ze. De man zou geprobeerd hebben haar te kussen ondanks haar protesten. "Ik wist toen nog niet hoe ik iemand moest kussen. Ik beet op zijn lip".



De man verhuisde in de buurt van een van de vermoedelijke slachtoffers, waar hij het meisje regelmatig mee naar huis zou nemen om haar aan te randen. Hij zou haar ook een keer hebben verkracht.



"Op een bepaald moment geloofde hij dat ik zwanger was. Hij was best paranoïde", vertelt het meisje. Daarop zou hij haar in de buik hebben geslagen. "Hij zei 'als er daar een baby in zit, dan heb ik het net gedood'".



Het meisje zou hebben geprobeerd de relatie te beëindigen, maar ze was bang dat de man zichzelf zou verwonden.