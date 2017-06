"Als Duitsland en Frankrijk met 1 stem spreken, kan Europa vooruitgang boeken"

Dat op een top twee Europese leiders samen een persconferentie organiseren, is hoogst uitzonderlijk. Er is Macron dan ook veel aan gelegen om de Frans-Duitse motor van de Europese samenwerking weer helemaal te doen aanslaan.



Dat Parijs en Berlijn de violen stemmen over de Europese dossiers is "meer dan een symbool" voor de Franse president. "Het is een vorm van werkethiek", verklaarde hij. Gisteren en vandaag werden op de top onderwerpen als handel en migratie aangesneden, en die hebben volgens Macron één gemeenschappelijke deler: "Europa vormt het beste antwoord op deze mondiale uitdagingen".



Angela Merkel juichte de gezamenlijke Frans-Duitse voorbereiding van de top toe, maar "dat wil niet zeggen dat wij anderen uitsluiten". De Europese Unie is geen club van zes of dertien lidstaten meer, maar telt nu 28 leden, benadrukte ze. "Landen sluiten nu allianties, afhankelijk van het onderwerp."



De top stond in het teken van de pas opgestarte brexitonderhandelingen. Daarover zei Merkel dat niet die gesprekken, maar het bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor de 27 resterende lidstaten de prioriteit moet zijn.