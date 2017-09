"90 procent van Barbuda is verwoest, eiland is compleet onbewoonbaar, Sint-Maarten afgesloten van buitenwereld"

The huge eye of Category 5 Hurricane #Irma completely engulfed the island of Barbuda last night, captured by the Suomi NPP #VIIRS overpass. pic.twitter.com/BKNFgx8r4V — UW-Madison CIMSS(@ UWCIMSS) 06/09/17 02:00 Des images de #Barbuda, première île frappée par #OuraganIRMA ce matin via ABS Television pic.twitter.com/hUmcMHvLmz — Keraunos(@ KeraunosObs) 06/09/17 02:00

Orkaan Irma kon vandaag niet centraler over Barbuda passeren: op satellietbeelden was te zien hoe het volledige eiland op een gegeven moment in het oog van de storm lag.



Barbuda is het kleinste eiland (160 km2) van het landje Antigua en Barbuda, en het gebied dat vandaag als eerste door Irma is getroffen. Alle contact met de buitenwereld is sindsdien verloren en er wordt gevreesd voor massaal veel schade en mogelijk ook een hoog aantal slachtoffers.



Premier Gaston Browne is vanavond aangekomen op Barbuda en zei in een eerste interview geëmotioneerd dat wel 90 procent van de infrastructuur op het eiland volledig is weggevaagd. "Compleet verwoest, compleet verwoest", was het weinige dat Browne kon uitbrengen. Zestig procent van de bevolking zou dakloos zijn. De schade zou 150 miljoen dollar bedragen. De premier roept op het volledige eiland te evacueren omdat het onbewoonbaar is geworden: naast de verwoeste gebouwen is er nergens nog elektriciteit.



De regering bevestigt dat er voorlopig één dode is gevallen, een kind dat omkwam toen de moeder haar getroffen huis wilde verlaten. Eerder vandaag, voor hij op het eiland was aangekomen, zei hij nog dat iedereen in Barbuda veilig was.



Puerto Rico vreest voor immense schade

In Puerto Rico, waar Irma de komende uren aan land komt, wordt ondertussen gevreesd voor immense schade aan basisinfrastructuur zoals elektriciteitsleidingen. Het zal mogelijk maanden en geen dagen of weken duren vooraleer alle schade hersteld kan worden.