"271 jihadisten keerden naar Frankrijk terug"

Naar schatting 700 mensen met de Franse nationaliteit vochten tot nu toe aan de zijde van Islamitische Staat in Irak en Syrië. 271 volwassenen en 54 minderjarigen keerden ondertussen weer naar Frankrijk terug.



Sommigen van hen zitten in hechtenis, zo vertelt Gerard Collomb aan Le Journal du Dimanche. De minister heeft geen duidelijke cijfers van het aantal Franse jihadi's dat in Irak of Syrië om het leven kwam.



Frankrijk maakt deel uit van de internationale coalitie tegen IS en voerde in 2014 en 2015 luchtaanvallen uit in het gebied. Daarnaast kwam het land ook tussen in Mali om er jihadistische opstanden de kop in te drukken.



De militaire interventies in het buitenland maken het land echter tot een doelwit voor aanslagen door geradicaliseerde moslims op Franse bodem. Volgens Collomb is de terreurdreiging "erg hoog". Er werden dit jaar in Frankrijk al zeven aanslagen verijdeld, zegt hij.