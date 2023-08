Naar de zon dit najaar? 5 highlights in Thailand die je niet mag missen

Beeld Toerisme Thailand

Eén vakantie, vijf bestemmingen: in Thailand mag je dan wel binnen de landsgrenzen blijven, het land is zo divers dat je je op elke plek in een totaal ander land waant. Deze vijf hotspots mogen niet ontbreken op rondreis, van het witgouden strand van Phuket tot de prachtige tempels in de groene rijstvelden van Chiang Mai.

Tropische citytrip: Bangkok

De hoofdstad van Thailand ligt aan de oevers van de Chao Phrayarivier, ‘de rivier der koningen’. Het water doorkruist de pittoreske wijken Kudichin, Thonburi, Talad Noi, Tha Tian en Bang Krachao, waar ook heel wat toeristische trekpleisters, prachtige paleizen en tempels te zien zijn. Taxiboten brengen je makkelijk naar het Grand Palace, de Tempel van de Dageraad, Chinatown en leuke restaurants en bars.

In Bangkok verblijf je in het Anantara Riverside Bangkok, een vijfsterrenhotel verscholen in het groen. Neem het eigen pendelbootje voor het hotel of scheep in voor een nachtelijke riviercruise. Terwijl je geniet van een gastronomisch Thais diner in een voormalige rijstschuit, zie je alle monumenten prachtig verlicht voorbijglijden.

Trektocht in de jungle: Khao Sok

Het groene Eden, zo kan je deze plek het best omschrijven. Khao Sok is met 16 miljoen jaar het oudste oerbos van het land. Midden in de jungle ligt een groot meer waar wilde dieren hun dorst komen lessen. Hier kan dat in alle rust, want in dit berggebied is weinig tot geen stroom of bereik. De digitale detox die je nodig had, zeker tijdens een magische trektocht bij zonsopgang.

Kamperen in de jungle? Elephant Hills biedt luxe tentenkampen aan in het regenwoud, die toch net dat tikkeltje meer comfort bieden. Of slaap in een drijvende bungalow op het meer, van waaruit je gaat kajakken of wandelen. Of neem een kijkje bij de 12 ‘gepensioneerde’ olifanten die hier in alle rust van hun oude dag genieten. Let op: je mag ze niet berijden, en dat is maar goed ook.

Op een oud bewoond eiland: Phuket

Het grootste eiland van Thailand met de mooiste witgouden zandstranden, die overgaan in het helderblauwe water van de Andamanzee. Als het goede leven ergens gevierd wordt, dan wel op Phuket. Trek eropuit in de jungle, langs watervallen en mangrovebossen, of snuif cultuur op in de oude stad. Phuket is de thuisbasis van de Peranakan, een Chinees-Maleisische etnische bevolkingsgroep. Veel musea en erfgoedhuizen eren die culturele mix. In de stad spot je ook prachtige Chinees-Portugese warenhuizen en gebouwen, vooral tijdens de weekendmarkt bruist het hier. Proef ook vooral de kruidige streetfood en duik ‘s avonds het nachtleven in.

Op 45 minuten rijden van Phuket International Airport ligt vijfsterrenresort Pullman Panwa Phuket. Een oase van rust aan het strand in Panwa Cape, het zuidelijkste punt van het eiland, uitkijkend over de prachtige Makham Bay. Picknicken op het strand, een Thaise kookles volgen of een ‘Marine Walk Activity’ om natuurlijke zwembaden te ontdekken: hier kan het allemaal.

Op bezoek bij de boeddhisten: Chiang Mai

Volgens de Thai ‘de Roos van het Noorden’ en de hoofdstad van het voormalige Lanna-koninkrijk, dat in het begin van de 20e eeuw bij Thailand werd gevoegd. Chiang Mai is een boeddhistisch bolwerk met meer dan 300 tempels. In de tempels Wat Phra Sing, Wat Chiang Man en Wat Phra That Doi Suthep ervaar je innerlijke rust, in sommige kun je een meditatieles volgen.

In de smaragdgroene rijstvelden, met uitzicht op het noordelijke hooggebergte aan de horizon, ligt het Four Seasons Resort Chiang Mai verscholen. Exclusief, glamoureus en charmant: hier laad je je batterijen op en geniet je van het beste van Thailand tijdens een ervaring op maat.

Ontspannen in het kuuroord: Hua Hin

Was de Thaise keuken nog niet pikant genoeg om je te doen zweten, dan doen de wellnessresorts in Hua Hin dat wel. Het populaire kuststadje aan de Golf van Thailand met een prachtig zandstrand is de ideale plek om te zwemmen, zonnebaden en aan watersport te doen. Een tikkeltje mondain, want Hua Hin was in de vorige eeuw al een geliefde bestemming voor een stranduitje bij de Thaise koninklijke familie en de bourgeoisie uit Bangkok. De holistische kuuroorden en wellnessresorts trekken vandaag reizigers aan die op zoek zijn naar kwaliteit, luxe en rust.

De sfeer van weleer voel je in het Centara Grand, een elegant resort met de charme van toen, en hier en daar een koloniaal accent. In de vroege jaren 1920 was hier The Railway Hotel, maar toen transformeerde het slaperige vissersdorpje in een stijlvol wellnessoord aan de Thaise kust. Ga na het ontbijt naar het strand of vlei je neer aan het zwembad, ga voor culinair genot in een van de chique restaurants, bezoek het theemuseum en duik in de geweldige spa bij Cenvaree.

