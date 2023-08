Een 16-jarig, dolgedraaid schoolmeisje wordt dolle schutter: het verhaal achter de song ‘I don't like Mondays’

‘I Don’t Like Mondays’ is niet alleen een kreet die de schoolgaande jeugd vanaf 1 september weer zal slaken. Het is ook een verraderlijk jolige popklassieker van The Boomtown Rats uit 1979: een song met een duistere lading.

Brenda Spencer, een getroebleerde 16-jarige met een verleden van winkeldiefstallen en geweldfantasieën, had van haar vader een hoogst origineel kerstcadeau gekregen: een semi-automatische .22-kaliber Ruger 10/22 met een vizier, in de VS een populair jachtwapen aan het einde van de jaren 70. In die tijd woonde het roodharige meisje samen met haar gewelddadige, aan alcohol verslaafde ouweheer in een smerig, vervallen huis in San Diego. Aan de overkant van de straat lag de Grover Cleveland Elementary School, waar ze zelf met moeite de lessen volgde. Ze haatte leerkrachten, politiemensen en elke vorm van gezag.

Spencer worstelde met zelfmoordgedachten, maar haar vader vertikte het om haar te laten opnemen in een psychiatrische kliniek. Aan de rechter zou Brenda Spencer later vertellen dat haar vader haar een geweer had cadeau gegeven “in de hoop dat ik mezelf van kant zou maken”. Tegen de leerlingen van haar klas liep ze een week voordien te pochen dat ze “iets groots van plan was om op televisie te kunnen komen”.

Toen een journalist haar vroeg waarom ze de moorden had gepleegd, zei Brenda Spencer: ‘I don’t like mondays’.

Op een maandagochtend in januari 1979 begon Spencer met haar Ruger vanuit haar huis op de wachtende leerlingen aan de schoolpoort te schieten. Ze verwondde er acht. De 53-jarige schooldirecteur Burton Wragg, die de kinderen te hulp snelde, schoot ze dood. Ook de 56-jarige conciërge Mike Suchar werd vermoord. Een agent die snel ter plaatse was, kreeg een kogel in de nek. De politie liet een vuilniswagen voor Spencers huis parkeren zodat haar vuurlinie werd doorbroken. Ze barricadeerde zichzelf in haar huis, na 36 schoten, en gaf zich pas over nadat de onderhandelaars haar een Burger King-menu beloofden. Aan een journalist die haar tijdens de belegering aan de lijn kreeg en vroeg waarom ze de moorden had gepleegd, antwoordde ze: “I just did it for the fun of it. I don’t like Mondays. This livens up the day. I have to go now. I shot a pig, I think, and I want to shoot more. I’m having too much fun.”

Wereldberoemd

Een dag later, tijdens een interview voor de studentenradio van de Georgia State University, kregen Bob Geldof en Johnnie Fingers – respectievelijk de zanger en de pianist van de Ierse rockband The Boomtown Rats – de telex met het drama onder ogen. Bij Geldof klopte de muze aan. Hij had net een nieuwe gitaar gekocht in New York waarop hij Elvis Costello’s ‘Oliver’s Army’ aan het oefenen was. Aangevuurd door diens album Armed Forces wilde Geldof weg van de klassieke rock. ‘I Don’t Like Mondays’ zag het licht als een reggaesong maar ontvouwde zich snel tot jachtige pop, met dank aan Fingers’ hamerende pianospel en het catchy “tell me why!”-koortje: een knipoogje naar de vraag die de journalist aan de telefoon had gesteld.

Geldofs platenfirma wilde het liedje bombarderen tot de nieuwe single. Zelf zag de zanger het als een B-kantje. Hij vond een song met zo’n thema allesbehalve commercieel. Maar kijk, in een aantal weken klom ‘I Don’t Like Mondays’ naar de top van de Britse hitparades en ontpopte het nummer zich tot een wereldhit. “Ik moet Bob Geldof dankbaar zijn omdat hij mij wereldberoemd heeft gemaakt”, zo liet Brenda Spencer vanuit de gevangenis optekenen. Daar zit ze trouwens nog steeds, ondanks verschillende verzoeken voor vervroegde invrijheidsstelling.