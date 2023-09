4 oktober is Dierendag: zo versterk je de band met je viervoeter

x Beeld Medpets

Ons huisdier verwennen we het hele jaar door, maar op Dierendag, 4 oktober, mag het net iets meer zijn. Daag je hond uit met een educatief spelletje dat jullie band versterkt of prikkel je kat om meer te bewegen. Net als veilig, verantwoord speelgoed doen ook gezonde snacks je viervoeter goed.

Dat 4 oktober zijn feestdag is, weet je huisdier uiteraard niet. Maar van elk beetje aandacht geniet hij met volle teugen. Daarom is het des te leuker om ze te verrassen met nieuwe speeltjes en lekker eten. Kijk hier hoe je je hond of kat entertaint en beloont en welke producten daarvoor het populairst zijn.

Spelen met je hond

Spelen is niet alleen leuk en gezond, het versterkt ook de band tussen baasje en hond. Maar niet alle speeltjes zijn even veilig. Gewone (tennis)ballen zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor honden. Die zijn slecht voor hun gebit en als het rubber stuk gaat, kunnen ze stukjes ervan binnenkrijgen. Ook gewone knuffels kan een hond kapotbijten. Koop liever hondenspeelgoed dat speciaal voor hen is gemaakt en is getest op veiligheid. Medpets, dé online shop voor de gezondheid van jouw dier, heeft een ruime selectie aan speeltjes. Denk aan ballen speciaal voor honden en frisbees om te apporteren, ballenwerpers (waarmee je een bal veel verder kunt gooien dan met de hand), flostouwen, kauwspeeltjes, knuffels en uitdagende puzzels en spelletjes.

Spelen met je kat

Katten die buiten vertoeven, krijgen over het algemeen genoeg prikkels om zichzelf te vermaken. Katten die alleen binnen blijven, kunnen wel wat meer vertier gebruiken. Zij hebben minder ruimte om te jagen, te spelen en te ontdekken en vervelen zich sneller. Verveelde katten kunnen gespannen, gefrustreerd of lastig worden, en dat is ook voor jou als baasje niet aangenaam. Daarnaast bewegen ze een stuk minder. Dat kan ertoe leiden dat ze te dik worden, wat dan weer medische klachten met zich mee kan brengen. Om je kat gezond en gelukkig te houden, is het daarom belangrijk dat hij voldoende speelt en beweegt.

Kittens, van nature speels, kunnen zich al eindeloos vermaken met een propje papier of een wc-rol. Oudere katten moeten wat meer gestimuleerd worden om in beweging te komen. Speciaal kattenspeelgoed kan daarbij helpen. Bij Medpets vind je heel wat interactief speelgoed: puzzels waar ze snoepjes uit kunnen halen, speeltunnels en laserlampjes. Ook zijn er speelhengels en speeltjes met kattenkruid (catnip), die een bijzondere uitwerking op katten hebben. Probeer verschillende speeltjes uit, om te zien waar jouw dier positief op reageert. Zo blijft het ook uitdagend.

Gezond snacken

Schotel je huisdier op Dierendag een lekkere snack voor, liefst iets wat hij gewoonlijk niet krijgt. De meeste honden zijn gek op zachte koekjes. Probeer het gezond en voedzaam te houden. Katten zijn doorgaans kieskeuriger, maar vaak wel te vinden voor bijvoorbeeld iets met vissmaak. Medpets verkoopt allerlei hondensnacks en kattensnacks (ook gezonde!) waar ongetwijfeld iets tussen zit waar jouw hond of kat van zal smullen.

Tip: versterk jullie band met Chuckit!

Honden doen niets liever dan een balletje heen en weer gooien. Maar kan jouw viervoeter een échte uitdaging gebruiken? Bij Chuckit! staat de band tussen mens en dier centraal. Met een lichtgevende bal of een stevige ballenwerper wordt spelen een plezier voor beestje en baasje. Met genoeg beweging houd je je huisdier gezond en fit.

Tip: het kauwspeelgoed van KONG

Speelgoed voor huisdieren is helaas niet onverwoestbaar, maar door voor goede kwaliteit te kiezen gaan ze wel langer mee. Voor speelse honden ontwikkelde KONG kauwspeelgoed van ultrasterk rubber. Dit duurzame rubber is niet alleen stevig, het laat ook onvoorspelbaar stuiteren. Goed voor uren speelplezier. Dit speelgoed is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, van leuke, sterke knuffelbeertjes tot klassieke kauwbotjes.

Meer advies nodig? Een dierenarts of paraveterinair van Medpets staat je gratis te woord met gedegen advies. Bel 03 555 91 23 of mail naar dierenarts@medpets.be als je vragen hebt over de veiligheid van het speelgoed dat je kocht voor je hond of kat of over de beste snacks om je hond of kat mee te verwennen.