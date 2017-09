Zo leerde Roald Dahl de stiel: brieven aan zijn moeder gebundeld

Roald Dahl, de auteur van klassieke jeugdboeken als Sjakie en de Chocoladefabriek en de GVR , blijkt de stiel geleerd te hebben in de vele brieven, telegrammen en kattenbelletjes die hij over een tijdspanne van veertig jaar schreef aan zijn moeder. Deze zijn nu gebundeld onder de titel Liefs van Boy, naar de groet waarmee hij zijn brieven ondertekende.

Roald was de enige zoon van Sofie Magdalene en Harald Dahl, Noorse inwijkelingen die zich in het begin van de twintigste eeuw in Wales vestigden. Zijn vader overleed toen Dahl amper drie was en wellicht mede daardoor moest hij vanaf zijn acht jaar op kostschool.