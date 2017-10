Weduwe van Jotie T'Hooft, 40 jaar na de dood van de dichter: "In Oudenaarde zijn ze zijn graf liever kwijt dan rijk"

'Ergens onderweg' zong Frank Vander linden en dat zijn we allemaal: ergens in de wereld, onderweg in het leven. Op die plekken ontmoet journalist Rik Van Puymbroeck interessante mensen met vragen over leven en werk. Vandaag: Ingrid Weverbergh, weduwe van dichter Jotie T'Hooft, in Ekeren.

Ooit was er een jongen die Jotie T'Hooft heette. Veertig jaar geleden stierf hij. Maar wie hij was, verdraagt geen verleden tijd: de dichter Jotie T'Hooft leeft vandaag nog altijd. En dus de mens: 'De dichter is een gedicht, 24 uur per dag', schreef hij. Zijn vrouw was Ingrid Weverbergh. Dat is ze vandaag nog.

In de nacht van 3 op 4 oktober 1977 schreef Jotie T’Hooft: ‘Ik wil u geen vergeving vragen of begrip, en dan, al lijk ik nu een lange lijn, in uw leven word ik dra een kleine stip.’ Twee nachten later verdween de dichter in de dood. Op 6 oktober 2017, exact veertig jaar later, mailt Ingrid Weverbergh over die kleine stip: “Dat was een mening die hij totaal verkeerd voorhad.”