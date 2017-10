Waar heeft Karolien Debecker spijt van?

De Franse schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan: 'De vragen van Proust'.

"Ik vind het jammer dat ik niet de moed had om eerder uit de kast te komen. Dat ik zo lang zo angstig ben geweest. Hoe verwrongen ik door mijn jeugd ben gesparteld, dat had ik mezelf nooit mogen aandoen, maar ik wist niet beter, ik was gewoon heel angstig. Ik zou zo graag eens in de teletijdmachine van professor Barabas kruipen om tegen mezelf te praten, of tegen anderen uit die periode, met de kennis die ik nu heb."

Het is het antwoord van tv- en radiopresentatrice Karolien Debecker (38) op de vraag 'Waar heeft u spijt van?'.

In ‘De vragen van Proust’ krijgen bekende en minder bekende medemensen een reeks persoonlijke en confronterende vragen voor de kiezen.

Wie zijn Pascale Naessens, Daan Heerma van Voss of Lize Spit in het diepst van hun gedachten?

En wat kunnen we van hen leren?

Ontdek het elke maandag in de krant en op DeMorgen.be.