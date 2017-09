Vijf strips die u deze week niet mag missen

Een verrassing van formaat, dat zag de Franse CEO van Dupuis toen hij de cijfers binnenkreeg van het eerste deel van FRNK . Het bleek de sterkste start voor een beginnende reeks in de laatste tien jaar. Ook bij ons wordt er wel wat van verwacht. Zo verschijnen deze week de eerste twee delen in vertaling tegen een kennismakingsprijs van 5 euro per album.

Centraal in FRNK staat een dertienjarige weesjongen die op zoek gaat naar zijn ouders en onverwacht in de prehistorie terechtkomt. Holbewoners spreken er een eigen taaltje, witte konijnen betoveren er hun opposanten met een gelukzalig gevoel en het vuur dient nog te worden uitgevonden.

De Franse auteurs Olivier Bouquet (scenarist) en Brice Cossu (tekenaar) hadden nog geen noemenswaardige titels op hun naam staan, al valt het aandeel van Cossu als tekenaar van de laatste Verloren Paradijs -cyclus niet te onderschatten. In tegenstelling tot die reeks heeft hij zijn tekenstijl wel helemaal omgegooid voor FRNK , wellicht om het jeugdige publiek voor wie deze reeks bedoeld is, ter wille te zijn.

En u die dacht dat de zware kritiek in juni naar aanleiding van die ene zwarte, diklippige medemens in de recente Suske en Wiske het roer zou omgooien? Wacht tot u het Franse drieluik Katanga hebt gelezen, waar de lippen van àlle Afrikanen een derde van hun gezicht uitmaken. En dat voor, nota bene, een realistisch getekende reeks. Wie dus het argument van de karikatuur wil opwerpen, is er aan voor de moeite. Dalilla Hermans, die de Suske en Wiske -rel voor een groot publiek uitspeelde, mag haar borst opnieuw nat maken.

Katanga is echter geen puur historisch verhaal, eerder een meeslepende strip met onbestaande (cynische) personages, gesitueerd in een bestaande en gekende achtergrond. Nury ging de mosterd halen in de literatuur, met name James Elroy’s American Tabloid en Donald Westlake’s Kahawa inspireerden hem zeer. Centraal staat een zwarte huisbediende die 30 miljoen dollar aan diamanten buitmaakt en plots de meest gezochte man van Katanga wordt.

Nochtans heeft deze politieke thriller het beste voor met zwart Afrika. Het verhaal speelt zich af in 1960, ten tijde van de recente onafhankelijkheid van Belgisch Congo. “Een gruwelijk hoofdstuk in de dekolonisering van Afrika, met een resem politieke toestanden en massamoorden waarin alle Westerse landen - niet alleen België - een verpletterende verantwoordelijkheid dragen,” aldus topscenarist Fabien Nury. Volgens hem zijn de geschiedenis van het DRC (Democratic Republic of Congo), de bloeddiamanten en kindsoldaten van nu, terug te brengen naar de politieke keuzes van die periode.

Toen Ballon Media-CEO Alexis Dragonetti in mei in deze krant liet weten dat er een spin-off van Jommeke zou volgen, werd net iets te vroeg in de handen gewreven. In de stoutste dromen van oude(re), intussen van grijze haren of kale koppen voorziene Jommekes-lezers, werd gedacht aan gedurfde Amoras-achtige verhalen rond de koningin van Onderland, Anatool of - pakweg - Pekkie. Zijn antropomorfe, surrealistische asiel-avonturen - ik zeg maar iets.

Maar we kregen De Miekes, met dezelfde tekenstijl, dezelfde soort verhalen en dezelfde hoofdtekenaar als die van Jommeke: Philippe Delzenne. Die respecteert Jef Nys’ erfenis van weleer, en doet dat goed, maar een experiment of creatieve spin-off is De Miekes niet geworden. Je kan deze spin-off eerder vergelijken met Vertongen en Co, de spin-off van F.C. De Kampioenen bij concurrent Standaard Uitgeverij, dat eigenlijk niet meer was en is als het zoveelste commercieel onding, een waspoederstrip zonder meerwaarde die voortkabbelt op het succes van de oorspronkelijke tv- en stripreeks. Hard labeur voor de tekenaars, dat wel, maar creatief en inspirerend? Daar moeten we eens flink en hard om lachen.

Langs de andere kant: ook wel clever gevonden, die De Miekes, want het is een manier om een meisjespubliek aan te spreken, een categorie van jonge lezertjes die al decennialang volledig wordt verwaarloosd, maar in Frankrijk toch aan een voorzichtige opleving is begonnen.

Het enige wat anders is aan de moederreeks, is dat Jommeke en Filiberke uit de verhalen werden gehouden. Het is te zeggen: tot de laatste twee pagina’s. Een hele heksentoer, maar of dat de verhalen een meerwaarde biedt? Hm. Al is het leuk om te zien dat Rozemieke en Annemieke in hun strijd tegen geprinte kopvoeters (!) blijkbaar toch ballen aan hun lijf hebben, in plaats van zich alsmaar op te stellen als twee gezapige, oersaaie trutjes van zeventig jaar.

Misschien is het onderhand ook tijd om hun kledij wat aan te passen. Als je dan toch focust op jonge lezers, die zonder meer progressiever zijn dan ons, volwassenen, en bovendien dat hele nostalgische strippatrimonium niet als een enorme last met zich meezeulen, dan lijkt dat een even noodzakelijke als risicoloze operatie. Nu, een eerste start is in dit album alvast gegeven: helemaal op het einde van dit verhaal verwijderen De Miekes hun paardenstaart en dragen ze een lange broek. "Rokjes en paardenstaarten hangen toch maar in de weg," zeggen ze. Waar gaat de wereld naartoe? Waar gaat de wereld naartoe?

