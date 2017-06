Souleymane Bachir Diagne: "Tijd om nieuwe namen aan de filosofische canon toe te voegen"

"Oké, laat dit van bij aanvang duidelijk zijn”, zegt Souleymane Bachir Diagne, nadat ik hem gevraagd heb waarop dat vraagteken in de titel van zijn Filosoferen in de islam? slaat. “Waar mijn boek níet over gaat, is de filosofie van de islam. Waarom je vijf keer per dag moet bidden interesseert me niet. Dat is eerder een theologische dan een filosofische vraag. Waar ik het wel over heb, is filosofie in de islamitische wereld. Ik wil aantonen dat de Arabische filosofie weliswaar ontstaan is binnen een islamitische context, maar wel in dialoog met de Griekse filosofie uit de oudheid of die van Henri Bergson van eind 19de eeuw.