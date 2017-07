Saskia De Coster stapt over naar Das Mag

Het is redacteur Marscha Holman, met wie De Coster ook bij haar eerdere romans al samenwerkte, die de auteur van Dit is van mij en Wij en ik over de streep trok. "Marscha is een buitengewoon sterke redacteur", verklaart De Coster tegenover De Morgen .

Voor elkaar gemaakt

'We denken allebei niet volgens de vooropgezette regels. Grenzen moet je overschrijden — dat doe ik in mijn werk ook het liefst'

De Coster was vorig jaar nog gastredacteur van Das Magazin, en heeft al verscheidene keren meegewerkt aan het Das Mag-festival. In een persbericht verklaart De Coster dat zij en Das Mag "voor elkaar gemaakt" zijn. "We denken allebei niet volgens de vooropgezette regels. Grenzen moet je overschrijden — dat doe ik in mijn werk ook het liefst. Das Mag symboliseert de eeuwige jeugd in het literaire landschap: het beste anti-roestmiddel tegen een afgeroest mechanisme."