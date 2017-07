Peter Verhelst schrijft Poëziegeschenk 2018

Peter Verhelst (55) debuteerde in 1987 met de dichtbundel Obsidiaan. Nu is hij een gevestigd dichter, romancier en als regisseur en schrijver verbonden aan het theaterhuis NTGent. Hij ontving voor zijn werk verscheidene prijzen, waaronder De Gouden Uil. Zijn werk is in veertien talen vertaald.

Verhelst is al de tweede Vlaamse Geschenkdichter voor de Poëzieweek. In 2016 viel die eer al te beurt aan Stefan Hertmans. Vorig jaar schreef de Nederlandse dichter Jules Deelder nog het Poëziegeschenk.

De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van organisaties uit de boekenwereld met als doel om het bereik van poëzie te vergroten. Volgend jaar begint de week met Gedichtendag, op donderdag 25 januari.