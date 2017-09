Boeken Plus

Koning Arthur regeert nog altijd

Eeuwenoude verhalen blijven inspiratiebron

Odin, de Walkuren, Arthur en Merlijn zijn figuren uit de noordse en Keltische mythologie waar we nog maar weinig mee van doen denken te hebben. Ze zijn echter nooit weggeweest uit de Europese cultuur, zelfs vandaag niet, waar we hen terugvinden bij Tolkien en in Game of Thrones.