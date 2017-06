Juist toen ik me geïntimideerd begon te voelen in de flat van Amos Oz, zag ik in zijn dvd-kast de ‘Godfather’-trilogie staan

Enkele uren na mijn aankomst in Tel Aviv werd ik opgebeld, een Israëlisch nummer verscheen op mijn scherm. Ietwat vertwijfeld nam ik op. De stem was krakerig, oud, maar melodieus. Het was Amos Oz, die me welkom heette in zijn land. Ik stelde me zo voor dat elke bezoeker van Israël dit ritueel doorstaat: je wandelt door een zonovergoten straat, koopt een in Jaffa geteelde sinaasappel en wordt opgebeld door Amos Oz die zegt: Sjalom en vrede zij met u.