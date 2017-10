Jelle Brandt Corstius: "Ik werd seksueel misbruikt"

De Nederlandse schrijver, journalist en presentator Jelle Brandt Corstius (39) liet in het Nederlandse dagblad Trouw weten dat hij ooit het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.

"In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is", schrijft hij in de krant. "Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten, nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht."

Brandt Corstius' outing kadert in de stroom aan ervaringen met seksuele intimidatie, die sinds het losbarsten van het Harvey Weinstein-schandaal is losgekomen.

"Waarom zou ik de enige zijn?", vraagt hij zich af. "Wie weet hoe vaak deze persoon nog eens iets in het drankje gooit van een kwetsbare jongeling."

Over de identiteit van de dader treedt hij niet in details. "Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten."