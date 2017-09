Boeken Plus

In de nieuwe Lanoye worden bij de vleet bomaanslagen gepleegd, moskeeën beklad en uitbaters van kebabzaken doodgeschoten

Tom Lanoye geeft in 'Zuivering' zijn visie op wat er loos is in onze wereld

In het literaire koninkrijk waar Tom Lanoye regeert, valt op iedere straathoek wel een tragedie te beleven. Ook in zijn nieuwe roman Zuivering is dat zo. Het is een verhaal over vriendschap, trouw en verraad, geplaatst tegen een herkenbare achtergrond van migratie en radicalisering.