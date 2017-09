Een op de drie antieke, Belgische boeken verdwijnt in buitenlandse collecties

Tot die vaststelling komt Arenberg Auctions, het Brusselse veilinghuis dat is ontstaan uit de fusie tussen The Romantic Agony en Henri Godts. Tien jaar geleden was dat nog maar een vijfde. Twintig jaar geleden vertrokken slechts één op tien verkochte boeken naar het buitenland.

We durven ze vaak als Belgisch erfgoed te beschouwen. Toch blijven ze lang niet altijd in eigen land. Vorig jaar werden er in België naar schatting 15.000 oude boeken en zeldzame manuscripten geveild. Een derde daarvan kwam zo terecht in de collectie van internationale verzamelaars, voornamelijk uit Frankrijk, Nederland en de VS. Daarnaast blijven vooral Belgische bibliotheken en instellingen hun collecties vervolledigen.

Volgens het veilinghuis versterkt de trend hun internationale positie en aantrekkingskracht op de markt. Maar moeten we dat als Belg ook goed nieuws vinden, dat ons erfgoed het land verlaat? “Dit is geen noodkreet, maar een vaststelling”, zegt Henri Godts, expert van Arenberg Auctions, het grootste veilinghuis in zijn soort van de Lage Landen. “De boekenmarkt is altijd een erg internationale markt geweest. Er worden veel boeken aan buitenlandse verzamelaars en instellingen verkocht, maar het omgekeerde is evenzeer waar. Dit is dus geen culturele afvoer.”

En dat is al eeuwen zo, stelt Godts. “Plantijn trok aan het eind van de zestiende eeuw al met zijn koopwaar naar de internationale boekenmarkt in Frankfurt. In de zeventiende en achttiende eeuw gingen Fransen en Engelsen kopen in Leiden, in de negentiende eeuw kochten de Belgen in Frankrijk en Londen.”

In de hele wereld werden vorig jaar zo’n 400.000 boeken geveild, waarvan dus 15.000 in ons land. “Gezien België zich altijd op het kruispunt van de grote Europese culturen heeft bevonden, is er heel wat historisch materiaal in ons land te vinden”, aldus Godts. “Dat zorgt ervoor dat de internationale interesse voor boekenveilingen in België groot is.” Of de trend ook het komende decennium zal toenemen, is koffiedik kijken.