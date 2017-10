De vinder van mijn lijk probeert me nog tot leven te brengen, maar het is ­ tevergeefs. Ik ben niet meer

Daan Heerma van Voss is een Nederlandse schrijver.

Van de vele eigenaardige gewoontes die ik erop nahoud, is wellicht de eigenaardigste gewoonte altijd voor iedereen verborgen gebleven. Het gaat om mijn dagelijkse herbeleving van een bepaalde fantasie. Waarom ik deze dan toch deel met de wereld, met u? Omdat ik onlangs heb ­ontdekt waar de fantasie werkelijk om draait, wat ze te betekenen heeft, en waarom ik er nooit mee heb ­ kunnen breken.

Allereerst is het wanneer belangrijk. Ik herbeleef de fantasie altijd vlak voordat ik ga slapen, tijdens mijn laatste wakkere momenten. En het waar? In een bed, met niemand naast me. Meestal ben ik ver van huis, in een hotel.

Beschamend genoeg betreft het een zelfmoordfantasie. Wat zelfmoord betreft, ben ik vrij pragmatisch ingesteld: of je doet het of je houdt je mond erover. Dwepen met zelfmoordneigingen of -ideaties is een wanstaltige gewoonte, weggelegd voor de gemakzuchtigsten der melancholici en de opzichtigsten der aandachttrekkers.