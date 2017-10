Boek over Nederlandse topcrimineel krijgt Amerikaanse tv-serie

Er wordt een Amerikaanse tv-serie gemaakt gebaseerd op Judas, het boek van Astrid Holleeder. Entertainmentwebsite Deadline omschrijft het boek als ‘het ongelooflijk maar waargebeurde verhaal van Holleeders leven als jongste zus van Willem Holleeder, de meest beruchte crimineel van Nederland.’

De producenten zouden Judas in een verklaring beschrijven als ‘een verhaal over familie, verraad en de ontwikkeling van een vrouw die het ondenkbare wist te ontgroeien’.

De Neus

2 Willem Holleeder © anp Willem Holleeder (58) mag de bekendste crimineel van Nederland worden genoemd. 'De Neus' raakte in 1983 voor het eerst in opspraak als een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken. In de jaren daarna duikt hij dieper in het criminele circuit. In 2007 wordt hij tot negen jaar cel veroordeeld wegens afpersing. Als hij vijf jaar later vrijkomt, groeit hij snel uit tot een 'knuffelcrimineel'. Holleeder gaat columns schrijven en mag zich op de publieke omroep voorstellen als een charmante crimineel.

Dat beeld wordt al snel doorbroken . Eerst wordt hij gearresteerd voor bedreiging, later wordt hij verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties en verdwijnt hij opnieuw achter de tralies. In het kader van dat laatste proces, dat nog loopt, leggen zijn twee zussen, onder wie Astrid Holleeder, belastende verklaringen tegen hem af.

Wonder Woman

Er zou zijn gestreden om de rechten van Judas, maar uiteindelijk trokken productiemaatschappijen Atlas Entertainment en Amber Television aan het langste eind. Atlas produceerde een van de meest succesvolle bioscoopfilms van dit jaar, Wonder Woman. "We waren gevloerd toen we het verhaal van Astrid Holleeder voor de eerste keer hoorden en zagen direct potentieel voor een geweldige tv-serie in haar beklemmende, emotionele en inspirerende verhaal", aldus twee producenten van Atlas. Co-producent Amblin Television is als productiehuis onder meer verantwoordelijk voor series als The Americans en Bull.

Het is nog niet bekend wanneer de serie in productie gaat en wordt uitgezonden. Mogelijk valt een en ander samen met de uitgave van de Engelstalige versie van het boek, dat in het voorjaar van 2018 in de Amerikaanse boekenwinkels moet liggen. Judas was in Nederland het bestverkochte boek van 2016.