Antwerpen wordt straks één grote bib

Sinds gisteren staat het project van Bastien Lauwers online. Het wordt gesteund door Stadslab2050 en de stad Antwerpen. Mensen uit het Antwerpse arrondissement kunnen zich gratis registreren op Bookmine en kunnen boeken ruilen of lenen van elkaar. Via een chatdienst kunnen ze onderling afspreken hoe dat in zijn werk gaat. De enige voorwaarde waaraan gebruikers moeten voldoen, is dat ze zelf minstens één boek aanbieden.

Met Bookmine wil Lauwers een aanvulling bieden op de Antwerpse bibliotheken.