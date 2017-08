Annemieke en Rozemieke krijgen eindelijk de hoofdrol

Het idee is dat de originele Jommeke-albums al te zeer het klassieke rolpatroon tonen, waarbij Jommeke en zijn mannelijke vrienden op avontuur vertrekken terwijl de tweelingzusjes thuis moeten blijven omdat ze pakweg bezig zijn met een grote schoonmaak. Deze keer blijken de jongens op vakantie en trekken de dames zelf ten strijde tegen ene professor Helleborus.

Het album is het eerste in een reeks van zogenaamde personage-albums, waarin de nevenpersonages uit Jommeke op de voorgrond treden. De auteur van het album is Philippe Delzenne, die al tientallen Jommeke-avonturen tekende. Een album zonder Jommeke was dan ook even wennen voor hem. "Ik heb even mijn draai wat moeten vinden, zonder Jommeke. Maar de verbondenheid tussen de zusjes is enorm", zegt hij. "Ze hebben elk hun eigen karakter, hoewel ze er hetzelfde uitzien. Ik denk dat veel meisjes zich in de Miekes herkennen."

Begin december verschijnt Zonnedorp op z'n kop. Voorlopig is nog niet beslist wie in het volgende album de hoofdrol krijgt.